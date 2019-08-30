Малый ракетный корабль «Вышний Волочек», поступивший на вооружение Военно-морского флота в 2018 году, впервые произвел пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр» в Черном море. Ранее министр обороны Сергей Шойгу анонсировал появление наземного аналога ракетного комплекса в 2019—2020 годах.
«Ракета была пущена по большому щиту-мишени, имитировавшему корабль условного противника, который находился на расстоянии 40 морских миль от места стрельбы», — говорится в сообщении ведомства. В Минобороны уточнили, что успешное поражение целей было зафиксировано беспилотниками.
Стрельбы прошли в рамках учений, проходящих в эти дни на полигонах Южного военного округа. В них принимают участие около 8,2 тысячи военнослужащих, командует учениями генерал-полковник Александр Дворников. «Задействовано свыше 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов, свыше 100 танков, и до десяти кораблей и судов Черноморского флота», — добавили в Минобороны.
Ракетный комплекс «Калибр» был представлен общественности в 1993 году. Максимальная дальность стрельбы из него может достигать двух тысяч километров.