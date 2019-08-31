30 августа 2019

Васильева выступила за жесткий запрет мобильных телефонов в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальные сети. Курган, смартфон, социальные сети, интернет, сотовый телефон, мессенджеры
Смартфоны в школах не нужны, заявила министр просвещения Ольга ВасильеваФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Министерство просвещение рекомендует ввести в школах запрет на использование сотовых телефонов. Об этом глава ведомства Ольга Васильева заявила на Общероссийском родительском собрании 30 августа.

По словам министра, смартфоны абсолютно не нужны во время образовательного процесса. «Мы рекомендуем четко и жестко исключить использование мобильного телефона во время образовательного процесса», — цитирует Васильеву телеканал 360.

Ранее в интервью телеканалу «Россия 1» Васильева сообщала, что использование гаджетов в школах должно быть сокращено до минимума. Исключение предполагается лишь для тех детей, кому постоянная связь нужна по состоянию здоровья.

В ведомстве уже готовы к непониманию требований родителями и учениками. В то же время, обосновывая свои рекомендации, там приводят данные опросов, по которым большинство поддержало инициативу чиновников.

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© Служба новостей «URA.RU»
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