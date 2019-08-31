Васильева выступила за жесткий запрет мобильных телефонов в школах

Министерство просвещение рекомендует ввести в школах запрет на использование сотовых телефонов. Об этом глава ведомства Ольга Васильева заявила на Общероссийском родительском собрании 30 августа.
По словам министра, смартфоны абсолютно не нужны во время образовательного процесса. «Мы рекомендуем четко и жестко исключить использование мобильного телефона во время образовательного процесса», — цитирует Васильеву телеканал 360.
Ранее в интервью телеканалу «Россия 1» Васильева сообщала, что использование гаджетов в школах должно быть сокращено до минимума. Исключение предполагается лишь для тех детей, кому постоянная связь нужна по состоянию здоровья.
В ведомстве уже готовы к непониманию требований родителями и учениками. В то же время, обосновывая свои рекомендации, там приводят данные опросов, по которым большинство поддержало инициативу чиновников.