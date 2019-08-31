Юморист Евгений Петросян приехал в Сочи вместе с новой возлюбленной Татьяной Брухуновой. Пара вместе посетила церемонию закрытия музыкального фестиваля «Новая волна».
Артист и его спутница до сих пор не афишируют отношения и редко появляются на публике вместе, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». На фото, сделанном журналистами, на безымянном пальце у Брухуновой можно увидеть кольцо с бриллиантом. Это вызвало предположения, что пара обручилась, и вскоре Петросян снова женится.
Евгений Петросян развелся с бывшей супругой Еленой Степаненко 16 ноября 2018 году. Вопрос о разделе имущества вывели в отдельный процесс. Объем средств, из-за которого супруги спорят, составил полтора миллиарда рублей. После развода Петросян погряз в долгах за коммуналку, поскольку суд арестовал его счета из-за спора по разделу имущества.