30 августа 2019

В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве

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Открытая лицензия 10.06.2015. , колючая проволока, ограждение, заключение, тюрьма
Женщине грозит тюремное заключениеФото: Pixabay

Мать годовалого ребенка, который найден мертвым в Башкирии, призналась в его убийстве. Такие показания женщина дала в ходе допроса следователей.

«Установлен психологический контакт с матерью пропавшего ребенка, в результате последняя дала признательные показания и указала место нахождения тела ребенка», — сообщило СУ Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан. В данный момент решается вопрос об аресте женщины. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мать годовалого ребенка сообщила об исчезновении своего сына 29 августа. 28-летняя жительница Башкирии рассказала, что мальчик исчез ночью из частного дома. Мальчика безуспешно искали сотрудники МЧС, полиции и волонтеры. Спустя некоторое время ребенок был найден мертвым.

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