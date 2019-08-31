В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве

Женщине грозит тюремное заключение
Мать годовалого ребенка, который найден мертвым в Башкирии, призналась в его убийстве. Такие показания женщина дала в ходе допроса следователей.
«Установлен психологический контакт с матерью пропавшего ребенка, в результате последняя дала признательные показания и указала место нахождения тела ребенка», — сообщило СУ Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан. В данный момент решается вопрос об аресте женщины. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Мать годовалого ребенка сообщила об исчезновении своего сына 29 августа. 28-летняя жительница Башкирии рассказала, что мальчик исчез ночью из частного дома. Мальчика безуспешно искали сотрудники МЧС, полиции и волонтеры. Спустя некоторое время ребенок был найден мертвым.