В квартиру студента ВШЭ Егора Жукова, которого обвиняют в массовых беспорядках, пришли с обысками

Силовики предъявили постановление суда об обыске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В квартиру студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в участии в массовых беспорядках во время митингов в Москве, пришли с обысками. Силовики заявили, что у них есть постановление суда.

В квартире находились несовершеннолетний брат Егора и бабушка, сообщает «Новая газета». Родители в тот момент были за городом, а адвокаты находились на следственных действиях. Сотрудники правоохранительных органов предъявили постановление суда об обыске.

21-летнего студента ВШЭ и блогера Егора Жукова арестовали в начале августа по делу о массовых беспорядках. В соцсетях развернулась масштабная кампания за его освобождение. Молодой человек участвовал в митингах в поддержку оппозиционных кандидатов, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму из-за ошибок в их подписных листах. Впоследствии политолог Армен Гаспарян опубликовал ролик, на котором Жуков провоцировал людей на стычки с силовиками.