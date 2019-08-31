Продавщица объяснила, почему Путин два раза купил у нее мороженое

Продавщица мороженого работает на авиасалоне МАКС третий год Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Продавщица мороженого Екатерина Сафронова, у которой Владимир Путин купил мороженое, объяснила, почему президент подошел к ней во второй раз. Девушка продала десерт президенту России во время Международного авиационно-космического салона (МАКС).

Продавщица заявила, что не первый год работает на МАКС. Она занимается не только продажей мороженого, но и организацией торговли и питания. Встреча с Владимиром Путиным во второй раз — просто совпадение, пояснила она НТВ.

Владимир Путин купил мороженое президенту Турции Рейджепу Эрдогану во время осмотра экспозиций на МАКС-2019. Десерт также приобрели пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и глава Минпромторга Денис Мантуров, напоминает телеканал 360. СМИ обратили внимание, что мороженое продала девушка, у которой президент России купил мороженое на МАКС-2017.