По предварительным данным, на борту автожира находились три человека
В водохранилище в подмосковном Долгопрудном упал автожир — винтокрылый летательный аппарат. Инцидент стал второй за сутки аварией в Московской области с участием легких воздушных судов.
По словам очевидцев, летательный аппарат упал из-за контакта с линией электропередачи. «Сейчас спасательные службы проверяют сообщения о произошедшем, на месте работает полиция», — передает издание Mash.
По предварительной информации, на борту автожира находились ребенок и двое взрослых. Сейчас их ищут экстренные службы.
Как писало «URA.RU», сегодня в Клинском районе Московской области разбился легкомоторный самолет «Сигма». В результате авиакатастрофы пилот судна погиб на месте, а его пассажирка — 12-летняя девочка — госпитализирована в тяжелом состоянии.