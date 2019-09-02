В России будут по-новому контролировать призывников

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Отправка призывников на службу в Президентский полк (Кремлевский полк). Екатеринбург, поезд, армия, солдаты, призывники, отправка в армию, служба, проводы в армию
Уклонисты могут лишиться свободы сроком до двух летФото: Анна Майорова © URA.RU

В Минобороны разработали проект постановления правительства РФ, который обяжет молодых людей, временно оказавшихся в чужом городе без регистрации, становиться на учет в военкоматах по месту их фактического проживания или пребывания.

Новый порядок касается тех, кто покинул свой город более чем на 3 месяца. В течение двух недель молодые люди должны будут принести в местный комиссариат справку из учебного заведения или места работы. При этом свою значимость теряет регистрация места проживания. «Нарушителю правил воинского учета сейчас грозит лишь небольшой штраф — от 100 до 500 рублей», — пишет «Российская газета».

В предыдущей редакции закона «О воинской обязанности и военной службе» была недоработка, которая обязывала студентов только раз в год приносить справку с места учебы. Вылетевшие с учебы студенты могли не бояться призыва как минимум до окончания срока действия справки из вуза. Теперь молодые люди будут обязаны сообщать о себе в военный комиссариат по фактическому пребыванию в чужом городе. Подтверждать учебу будут письменно ответственные за военно-учетную работу в учебном заведении.

Если суд признает мужчину уклонистом, то ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или принудительные работы сроком до двух лет. Также уклонист может лишится свободы на два года.

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