Украинский политолог устроил скандал в эфире «России 1»

Украинского политолога выгнали из студии «Россия 1» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ведущий телешоу «Кто против?» на телеканале «Россия 1» Сергей Михеев выгнал из студии украинского политолога Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес немецких СМИ.

Все произошло, когда главный редактор немецкого издания World Economy Александр Сосновский говорил о поставках немецкого оружия на Украину. Он обратил внимание на слова Ковтуна о том, что «поставок оружия не будет», подчеркнув при этом, что «немецкая пресса пишет обратное».

Эти слова вызвали резкую реакцию у политолога. «Да пошла она в… эта немецкая пресса», —приводит RT слова Ковтуна. После этого Михеев попросил гостя покинуть студию.