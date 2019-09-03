Минпромторг опроверг отказ от строительства «укороченных» Sukhoi SuperJet

Минпромторг планирует развивать семейство SSJ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Sukhoi Superjet «Аэрофлота» загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево

Минпромторг России продолжит развивать семейство самолетов SSJ. В будущем возможен запуск укороченной версии Sukhoi SuperJet, от которой якобы хотели отказаться.

«Минпромторгом совместно с авиапроизводителями запущены проекты создания отечественного двигателя ПД-8 и комплектующих изделий — это 34 самолетных системы и бортового оборудования», — цитируют пресс-службу Минпромторга «Ведомости». В дальнейшем, при наличии частных вложений и якорного заказа, будет запущен авиалайнер на 75 мест.

Ранее появилась информация, что Россия решила отказаться от строительства укороченной версии самолета Sukhoi SuperJet. Совладелец S7 Group Владислав Филев заявлял, что на совещании по развитию региональной авиации представитель Минпромторга заявил, что на такой самолет нет спроса и поэтому производить его не будут. До этого ведомство заявляло о возможном частно-государственном партнерстве с авиакомпанией S7.

Споры вокруг целесообразности использования Sukhoi Superjet ведутся с мая. Тогда самолет «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, жертвами трагедии стал 41 человек. Причиной катастрофы считается ошибка пилотов.