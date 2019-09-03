Губернатор разбирается с чиновницей, которую Путин раскритиковал за слова о жертвах наводнения

Сергей Левченко отправил чиновницу в отпуск до окончания проверки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко продолжает разбираться в ситуации с главой его пресс-службы Ириной Алашкевич, которую обвиняют в том, что она назвала жителей затопленного Тулуна «бичевней». Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«Проверка пока не завершена», — приводит сообщение РИА «Новости».

Как писало «URA.RU», ранее в Сети появилась аудиозапись, на которой женщина нелицеприятно высказывается о жителях затопленного Тулуна, называя их «бичевней». Авторы записи утверждают, что эти слова принадлежат Ирине Алашкевич.

Чиновница была отправлена в отпуск до окончания служебной проверки. Ранее Левченко заявлял, что, по предварительным данным экспертизы, аудиозапись была смонтирована. Президент РФ Владимир Путин, узнав о ситуации во время визита в Иркутскую область, осудил чиновницу.