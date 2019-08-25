Обнародована экспертиза записи, на которой чиновница называет иркутчан «быдлом» и «бичами»

Экспертиза нашла признаки монтажа на аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы главы Иркутской области Ирина Алашкевич называет жителей Тулуна «быдлом» и «бичами». Заявление на пресс-конференции 25 августа сделал губернатор Приангарья Сергей Левченко.
«Получены предварительные результаты экспертизы, это монтаж. Но я сразу сказал, что должно быть максимально объективно и нужно провести еще одну, а то и две экспертизы. Не меньше недели на это уйдет», — передает слова главы региона ТАСС.
Ранее сообщалось, что на аудиозаписи, распространенной в соцсетях, женщина, по голосу похожая на Алашкевич, называет «бичевней» жителей пострадавшего от наводнения Тулуна, которые пришли на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Говорящая на записи заявляла, что в центрах временного содержания многие из них живут в более лучших условиях, чем в своих домах до паводка.
Позже начальник Экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в России Юрий Макеев заявил, что голос на записи принадлежит Алашкевич. По его словам, это подтверждается несколькими исследованиями. Источники в региональном кабмине заявляли «URA.RU», что скандал с пресс-секретарем губернатора — часть интриг в руководстве Иркутской области.
В июне в Иркутской области произошло наводнение, во время которого погибли 25 человек. Наибольший ущерб понесли Нижнеудинск и Тулун. За время паводка было подтоплено почти 17,3 тысячи жилых домов. Ущерб составил не менее 29 млрд рублей.