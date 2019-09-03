Путин раскритиковал чиновницу, оскорбившую пострадавших от паводка иркутчан

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Клипарт. Сайт президента России, путин владимир
Владимир Путин назвал оскорбившую иркутчан чиновницу «непорядочным человеком»Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент России Владимир Путин раскритиковал главу пресс-службы правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, которую заподозрили в оскорблении жителей региона, пострадавших от паводка. Свое мнение по этому поводу глава государства озвучил 2 сентября во время встречи с жителями Тулуна.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение», — приводит Regnum слова Путина, которых также отметил, что ничего не слышал об этой истории ранее.

На распространенной в социальных сетях аудиозаписи женщина, по голосу похожая на Алашкевич, называет жителей пострадавшего от наводнения Тулуна «бичевней». Позже губернатор Приангарья Сергей Левченко сообщил, что экспертиза нашла признаки монтажа на аудиозаписи.

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