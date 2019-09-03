Суд наказал виновника смерти убитого снегом пенсионера

В гибели пенсионера в поселке Боровский обвинили председателя ТСЖ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменский районный суд вынес приговор в отношении 41-летнего председателя ТСЖ «Сибиряк», по вине которого от схода снега с крыши дома погиб 83-летний пенсионер. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Организация обслуживала шестиэтажный жилой дом по улице Островского, 34. «Проявив небрежность, он [председатель ТСЖ] проигнорировал многочисленные жалобы собственников помещений о самопроизвольном сходе снега с крыши дома и не обеспечил сезонную очистку кровли крыши от снега и наледи», — сообщили в ведомстве.

Суд приговорил председателя ТСЖ к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. С него также будет взыскан моральный вред потерпевшей стороне в размере 500 тысяч рублей и материальный ущерб в размере более 118 тысяч рублей.

Трагический инцидент произошел в марте этого года. 83-летний житель села Богандинское приехал в поселок Боровский к нотариусу. Когда пенсионер подошел к крыльцу, с крыши на него обрушилась снежная лавина. В этот же день от полученных травм он скончался в больнице.