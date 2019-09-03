В опрос по храму в Екатеринбурге добавили новую площадку

Площадку за Макаровским мостом решили добавить в список для голосования Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Из списка альтернативных площадок под строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге исключили территорию на месте снесенной телебашни и внесли вместо нее площадку за Макаровским мостом. Такое решение было принято в результате голосования рабочей группы в городской думе.

За включение площадки за Макаровским мостом проголосовали 15 человек, 10 высказались против и двое воздержались. В самом начале заседания также обсудили площадку у комплекса «Динамо», но против нее категорично высказались несколько депутатов, в том числе Тимофей Жуков. «Давайте не будем поднимать вопросы, которые уже обсуждались. Но если вы, Александр Геннадьевич, готовы взять ответственность за площадку у „Динамо“ и потенциально возможный конфликт там — давайте обсудим», — сказал Жуков, обращаясь к мэру Александру Высокинскому. В итоге эту территорию рассматривать не стали.

В результате сегодняшнего голосования в списке для голосования горожан теперь есть площадки за Макаровским мостом, на Белинского — Фурманова и на месте Приборостроительного завода. 24 сентября на заседании гордумы должны утвердить форму опросного листа, а в октябре планируют провести общегородской опрос для выбора места строительства храма Екатерины.