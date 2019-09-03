Мутко, критикуя иркутского омбудсмена, перешел почти на мат

Вице-премьер попросил отвечать на жалобы людей немедленно Фото: Илья Московец © URA.RU

Вице-премьер по вопросам строительства Виталий Мутко жестко раскритиковал уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова. На омбудсмена жаловались местные бизнесмены.

По словам Мутко, на уполномоченного поступает много жалоб от жителей. «Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете?» — спросил вице-премьер. Он отметил, что местные предприниматели не могу получить выделенные на восстановление разрушенных во время паводка объектов. «Они акты подали, но он [мэр Тулуна Юрий Карих] не хочет этого делать. Но вы-то получаете зарплату. Вы собирательный образ [предпринимателей]», — цитирует вице-премьера «Вести.Ru». Мутко настойчиво попросил уполномоченного по правам предпринимателя выдать людям необходимые акты.

Ранее «URA.RU» сообщало, что президент России Владимир Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром пострадавшего от паводка города Тулуна.

В июне в Иркутской области начался паводок из-за сильных дождей. Наибольший ущерб наводнением, случившимся в Иркутской области в конце июня, был нанесен городам Тулун и Нижнеудинск, напоминает «Национальная служба новостей». В результате наводнения в регионе погибли 25 человек, затопленными оказались 11 тысяч домов