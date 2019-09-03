Суды Челябинска вмешались в борьбу политических кланов

С выборов в Челябинске уже не снимут никого из кандидатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В районных судах Челябинска 3 сентября заканчивается рассмотрение исков по снятию с выборов в райсоветы города. Большинство истцов потерпели поражение. Как сообщили «URA.RU» в избирательной комиссии региона, даже если бы решения были вынесены в пользу истцов, никого из кандидатов не стали бы снимать с выборов.

«Срок, по которому можно снять того или кандидата с выборов, истек, — пояснила „URA.RU“ заместитель председателя облизбиркома Елена Шубина. — Но если бы суд установил факт нарушений, а ответчик бы выиграл выборы, это решение могло бы стать основанием для нового иска об отмене выборов».

Больше всего исков подано в Курчатовском и Калининском судах. Кандидаты пытались уличить друг друга в подкупе и незаконной агитации. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службах этих двух судов, всем истцам отказано. В Тракторозаводском и Ленинском судах решения будут вынесены до конца дня.

В основе споров — борьба между политическими кланами, во главе которых стоят депутаты Госдумы Андрей Барышев и Владимир Бурматов, а также первый вице-спикер гордумы Илья Мительман.

Выборы 170 депутатов семи райсоветов Челябинска состоятся в Единый день голосования 8 сентября. Из райсоветов в октябре будет сформирована гордума в составе 49 человек (по семь депутатов от каждого района). Эта же дума будет выбирать мэра Челябинска.