Челябинские кланы бросили кампанию и борются за город в судах

Челябинские кандидаты пошли в суды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Самым мощным инструментом борьбы челябинских кланов на выборах в районные думы стало снятие конкурентов через суды. Команде вице-спикера гордумы Ильи Мительмана уже удалось нанести мощный удар своему главному сопернику, депутату Госдумы Андрею Барышеву, когда их юристы убрали с выборов Александра Богрянцева, которого называли «кошельком» целого пула кандидатов федерального парламентария. По данным на утро 29 августа, в разных райсудах Челябинска рассматривалось еще девять заявлений кандидатов о снятии конкурентов. По одному в Металлургическом и Ленинском районах и сразу семь в Курчатовском. Практически в каждом иске поводом указывается подкуп избирателей.

Илья Мительман борется за свое место в гордуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Большинство из них связаны с конфликтом вице-спикера гордумы Ильи Мительмана и депутата Госдумы Андрея Барышева. Последний считается одним из кураторов района, поскольку территория входит в его избирательный округ. Ему нужно укрепляться в муниципалитете к следующим выборам в Госдуму. Мительману нужны гарантии прохождения в гордуму, а ему предложили поверить на слово. Стороны сначала выставили пулы своих кандидатов друг против друга на праймериз «Единой России», а проигравших выставили на выборы в качестве самовыдвиженцев.

За четверг суды успели рассмотреть три иска. Отклонены заявления ведущей телеканала «СТС-Челябинск» Юлии Анфаловой и главного инженера ООО «Энергостроймонтаж» Александра Бабкина — оба о снятии с выборов Мительмана. Отказано по иску руководителя АО «Бажовский» Марии Казанцевой — о снятии Анфаловой. Первые два заявителя работают в структурах, аффилированных с Барышевым, и представляют его движение «Соцгород». Казанцева считается человеком Мительмана.

Депутаты-самовыдвиженцы, которые баллотируются против единороссов, не скрывают, что входят в «Соцгород» Андрея Барышева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В этом же районе представитель «Соцгорода» самовыдвиженец Роберт Уразов подал иск на снятие депутата-единоросса Валерия Поликарпова. Самовыдвиженец Павел Насыров, которого также ассоциируют с Барышевым, хочет через суд снять с выборов действующего депутата-единоросса Николая Сафонова, члена команды Мительмана.

Кандидат от «Справедливой России» Гульнара Конюхова (сотрудник ЧКПЗ семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга) подала в суд на снятие действующего депутата-единоросса Сергея Таранина, работающего в строительной фирме «Легион» еще одного депутата от этого района Александра Букреева. Топ-менеджер «Легиона» Иван Клушин пытается снять через суд директора ООО «ЖилСервисСтрой» Владимира Дозорцева.

В Ленинском районе справедливоросс Полина Казанцева подала в суд на единоросса Олега Чернышова, которого считают человеком спикера райсовета Андрея Рябенко.

Человек Андрея Барышева (в центре) пытается снять с выборов Юрия Панова (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Металлургическом районе глава организации «КОБРа» самовыдвиженец Александр Нечепорук, которого связывают с Барышевым, подал в суд на действующего депутата-единоросса, судимого экс-лидера банды Казаки Юрия Панова, креатуру депутата Госдумы Владимира Бурматова.

Один из политтехнологов кандидатов от «Единой России» рассказал, что в подавляющем большинстве разбирательств усматриваются несколько линий конфликтов. «Барышев выставил своих людей против команды Мительмана в Курчатовском районе и против „молодогвардейцев“ Бурматова в Металлургическом районе. Мительман заявил целый пул кандидатов в округах пула Барышева. Бурматов помогает Мительману в борьбе с Барышевым Курчатовском районе. Гартунг борется за мандаты в Ленинском районе, где расположен ЧКПЗ и который входит в его округ. Это только самые крупные линии конфликтов, которые лежат на поверхности», — объясняет эксперт.

Политтехнолог Евгений Маклаков обращает внимание, что больше всего исков в территориях, где идет самая конкурентная борьба. «В конце кампании распространяется самое большое количество агитационной продукции и проводится больше всего мероприятий с участием кандидатов. Это дает темы для жалоб. И в тех округах, где самая конкурентная борьба, подается больше всего исков в суд», — говорит эксперт.

Политконсультант Юлия Грибовская подчеркивает, что на выборах работают особые юристы. «Нельзя взять в штаб адвоката по гражданскому праву и думать, что все будет хорошо. Электоральные юристы — очень тонкие эксперты. Законодательство о выборах быстро меняется. Например, еще недавно можно было фотографироваться с лидерами общественного мнения и использовать снимки в агитации. Сейчас это нельзя. Электоральных юристов слишком мало, чтобы обеспечить чистые выборы. Их просто не хватает, а кто-то не понимает их значимости. Кандидаты допускают нарушения. Поэтому появляются поводы для исков. Сейчас последняя возможность снять оппонентов, поэтому в ближайшее время исков будет еще больше», — резюмирует она.