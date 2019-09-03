Владимир Соловьев предрек уголовные дела тем, кто выступает с заявлениями, подобными высказываниям Владислава Синицы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Приговор блогеру Владиславу Синице — сигнал тем, кто занимается деанонимизацией силовиков в Сети и призывает к расправам над ними. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев, комментируя решение суда, который отправил блогера в колонию за призывы к расправам над детьми сотрудников правоохранительных органов.

«И это не последний приговор. Это означает, что занимающимся деанонимизацией в Сети и призывающим к расправе необходимо сейчас включить голову и почистить свои соцсети и комментарии. Приговор Синице, как минимум, заставит остальных подумать над своими призывами», — цитирует Соловьева деловая газета «ВЗГЛЯД».

Как писало «URA.RU», сегодня Пресненский райсуд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии. В конце июля, когда обсуждалась деанонимизация сотрудников полиции, работающих на митингах, Синица разместил в Twitter пост, в котором усмотрели призывы к расправам над детьми силовиков.

Решение суда также прокомментировал глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. На своей странице в Twitter он назвал приговор «глупым». Кроме того, Навальный пообещал, что в «прекрасной России будущего» силовики, «организовавшие посадку» Синицы, будут привлечены к ответственности.

Член Общественной палаты Илья Ремесло отреагировал на слова Навального и напомнил, что тот сам сажал своих врагов. «Привыкайте, ребята, — за слова теперь придется отвечать. Уже вижу истерику либеральной общественности, которая сама сажала оппонентов за экстремизм (Навальный писал заяву на Тесака)», — написал Ремесло в Twitter. В 2007 году Максим Марцинкевич (Тесак) был осужден на три года после заявления Навального. Поводом для обращения блогера в прокуратуру тогда стало выступление Марцинкевича на дебатах движения «Демократическая альтернатива».

В 2007 году Алексей Навальный написал на Максима Марцинкевича (Тесака) заявление в прокуратуру Фото: Илья Ремесло, Twitter