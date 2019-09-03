Блогеру, который призывал убивать детей силовиков, вынесли приговор

Прокурор запросил для блогера 6 лет колонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресненский районный суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме. Молодой человек получил пять лет колонии.

Поводом к обвинению в экстремизме стал пост, который Синица опубликовал в социальной сети. Эксперты обнаружили там призывы к насилию над детьми работников правоохранительных органов. «Гособвинитель запросил для блогера шесть лет колонии. Владислав Синица не признал свою вину», — передает РИА «Новости».

Как ранее сообщало «URA.RU», 30-летний блогер под псевдонимом Максим Стеклов опубликовал в Twitter сообщение, в котором говорил, что полицейские могут потерять детей, а потом получить кассету с записями реальных убийств. В отношении Синицы возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия»).

В Москве в начале августа прошли незаконные митинги из-за недопуска к выборам в Мосгордуму ряда оппозиционных политиков. Было возбуждено несколько уголовных дел о массовых беспорядках и нападениях на сотрудников правоохранительных органов, напоминает «Национальная служба новостей». Именно после этих событий появился пост Синицы.