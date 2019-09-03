Тюменское правительство и «дочка» «Газпрома» пострадают от банкротства предприятия-легенды

К требованиям кредиторов главного разведчика недр Ямала, тюменской компании «СибНАЦ», присоединились три крупных организации. Среди них — структура регионального правительства, «дочка» «Газпрома» и подозревавшаяся в сговоре на тендерах компания. Информация об этом опубликована на официальном сайте «Федресурс».
«Все три просьбы предусматривают включение в состав третьей очереди реестра требований кредиторов. Решение по ним вынесет суд», — рассказал конкурсный управляющий «СибНАЦ» Руслан Салахов
Департамент имущественных отношений Тюменской области требует с предприятия, находящегося в стадии ликвидации, 2,8 млн рублей. Согласно приложенному документу, «СибНАЦ» задолжал арендную плату правительству за несколько участков. «Дочка» Газпрома, питерская компания «Газпром межрегионгаз Север», требует небольшую сумму — 63 тыс. рублей в качестве погашения задолженности за поставку газа.
Компания «Фундаментстройаркос» потребовала 313 тыс. рублей в качестве оплаты услуг по разработке документации для стабилизации грунтов на второй очереди обустройства Юрхановского месторождения. В прошлом году тюменское УФАС обвинило данную фирму в сговоре с челябинской компаний КОНОР на тендерах «Транснефти», однако апелляционный суд отменил его решение.
Как рассказал арбитражный управляющий, на данный момент к предприятию подано 60 требований кредиторов. «СибНАЦ» был признан банкротом 4 июля 2019 года. Ранее «URA.RU» сообщало, что средств от реализации имущества может не хватить на то, чтобы рассчитаться с долгами.