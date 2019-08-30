Отколовшиеся «пельмени» отказались выступать на шоу, которое посетит Масляков

Коллективу «Уральских пельменей» придется участвовать во «Встрече выпускников КВН» в Екатеринбурге без своих звезд Андрея Рожкова и Вячеслава Мясникова. Как стало известно «URA.RU», артисты отказались выступать на концерте 3 сентября несмотря на то, что его посетит президент международного союза КВН Александр Масляков.
Представитель Вячеслава Мясникова сообщил «URA.RU», что Рожков в день концерта будет в Японии — юморист проводит время на чемпионате мира по дзюдо. «Вячеслав Мясников же будет в Сочи, который, по его словам, он очень любит», — заметил собеседник агентства.
Ранее «URA.RU» сообщало, что во время поездки в Екатеринбург Александр Масляков может заняться примирением коллектива «Уральских пельменей», который в последнее время переживает много конфликтов.
В частности, «Пельмени» уже четыре года судятся со своим экс-директором Сергеем Нетиевским. Стороны все это время обвиняют друг друга в краже средств. Недавно артисты начали вести переговоры о мире, но пока безрезультатно.
В конце 2018 года Андрей Рожков и Вячеслав Мясников создали свое сольное шоу «Ваши пельмени» и перестали участвовать в гастролях «Уральских пельменей». Недавно Мясников жаловался своим поклонникам, что его не видно на новой афише команды. А сами «Пельмени» делились успехами за период выступлений без «отколовшихся» участников шоу.