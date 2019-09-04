Претенденты на пост челябинского министра сдают последний экзамен

На призыв губернатора Алексея Текслера заняться промышленностью откликнулись 23 человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участники конкурса на пост главы возрожденного по решению врио губернатора Алексея Текслера министерства промышленности Челябинской области готовятся к финальному собеседованию. Оно пройдет 5 сентября, сообщили «URA.RU» источники в правительстве области.

«Пока прошли все этапы конкурса. Собеседование перенесли на 5 сентября. Просил бы все разговоры по теме тоже перенести на срок после этой даты», — заявил корреспонденту «URA.RU» бывший вице-губернатор региона Павел Рыжий.

Источники агентства называют Павла Рыжего одним из наиболее вероятных претендентов на министерский пост. Всего на конкурс подали документы 23 человека. Пока ведомством временно руководит бывший первый замминистра экономического развития региона Ирина Акбашева.

«URA.RU» стало известно, где будет размещаться новое ведомство. «Для него готовят площади, которые сейчас занимает министерство общественной безопасности, — на Ленина, 59, — рассказал источник. — А минбез переедет в здание на площади Революции, 4».