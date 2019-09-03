Российские врачи начнут получать бесплатное жилье

Медики смогут приватизировать служебное жилье после отработки нескольких лет Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В России медработникам и сотрудникам скорой помощи будут предоставлять служебное жилье, которое они смогут приватизировать, проработав в больнице определенное количество лет. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

«Особую значимость имеет закрепление обязательств регионов по обеспечению медиков служебным жильем, в том числе передача служебного жилья через несколько лет работы», — сообщает пресс-служба Кремля. Для перевода служебного жилья в собственность медработник должен будет работать 10 лет не менее чем на одной ставке, уточняют argumenti.ru.