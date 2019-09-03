Светлаков выручил «Уральских пельменей», которые остались без ключевых звезд

Сергей Светлаков впервые за много лет выступил в составе «Уральских пельменей» Фото: Алексей Колчин © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Шоумен Сергей Светлаков в составе «Уральских пельменей» принял участие во «Встрече выпускников КВН» в «Екатеринбург Экспо». Артист дополнил коллектив команды на фоне отказа юмористов Андрея Рожкова и Вячеслава Мясникова выступать на концерте.

Появление Сергея Светлакова на сцене стало неожиданностью для пяти тысяч зрителей — его участие не было анонсировано во время представления команд. Юморист появился перед публикой, когда «Пельмени» играли одну из сцен, со словами: «Опять Сережу забыли!» Зал встретил его громкими аплодисментами. Затем Светлаков пошутил над отсутствием Рожкова и Мясникова — в шутку принял за них новых актеров коллектива Ксению Корневу и Артема Пушкина.

Ранее «URA.RU» сообщало, что артисты «Уральских пельменей» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников отказались участвовать во «Встрече выпускников», хотя концерт посетит основатель КВН Александр Масляков. Гендиректор телеканала СТС в беседе с «URA.RU» признался, что сожалеет об отсутствии юмористов на шоу.

Сергей Светлаков начинал карьеру в составе «Уральских пельменей». После 2009 года шоумен занялся сольными проектами.