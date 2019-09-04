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В Зауралье рассказали, что будет с чиновниками, провалившими экзамен по борьбе с коррупцией

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, студент, учеба, тетради, подготовка к экзаменам, занятия, сессия, конспекты
Чиновникам устроят экзамен по противодействию коррупцииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

При решении вопроса о соответствии курганских чиновников должности могут учесть результаты экзамена, который им предстоит сдать после занятий по противодействию коррупции. Об этом в пресс-службе губернатора Курганской области сообщили в ответ на запрос «URA.RU».

«Результаты участия государственного гражданского служащего в мероприятиях по профессиональному развитию могут учитываться, в том числе, при рассмотрении вопроса об аттестации государственного гражданского служащего в целях определения его соответствия замещаемой должности гражданской службы», — заявили в правительстве.

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Это правило в равной степени относится к чиновникам и областного, и муниципального уровня. В правительстве пояснили, что по закону государственные и муниципальные служащие обязаны поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что до конца года 55 муниципальных чиновников пройдут обучение по программе «Государственная политика в области противодействия коррупции», еще 60 — по программе «Вопросы профилактики и противодействия коррупции». Такие же занятия предусмотрены и для 40 чиновников областного уровня. По итогам 18 часов занятий слушатели сдадут экзамены и получат удостоверения о повышении квалификации. «Двоечникам» выдадут справку с указанием количества прослушанных часов. На проведение таких занятий власти готовы потратить более 400 тысяч рублей.

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