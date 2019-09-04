Один из вождей КПРФ резко изменил отношение к Навальному

Валерий Рашкин поддержал проект Алексея Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы, первый секретарь московского городского отделения КПРФ Валерий Рашкин резко изменил свое отношение к блогеру Алексею Навальному. А произошло это после того, как тот рекомендовал в рамках своего проекта «Умное голосование» отдать предпочтение на выборах в Мосгордуму коммунистам в 35 из 45 округов.

Фото: скрин The Bell

Так, 3 сентября The Bell опубликовало список кандидатов из проекта Навального. Из 45 человек 35 — представители КПРФ. Почти сразу после этого Рашкин поддержал проект блогера. «Молодец Навальный, его инициатива, направленная против монополии „Единой России“, в нынешней ситуации абсолютно правильная», — приводит телеканал «Дождь» слова коммуниста.

Примечательно, что в 2016 году Валерий Рашкин во время интервью телеканалу НТВ заявил, что никогда и ни при каких обстоятельствах не будет работать с либеральной оппозицией: «Никакого союза, тем более с белоленточниками, никакого союза с либералами быть у Компартии РФ и у меня, Рашкина Валерия Федоровича, не может. Это просто исключено».

В 2018 году, перед выборами президента России, Рашкин на своей странице в Facebook называл Навального агитатором Владимира Путина. «У меня складывается ощущение, что в цепочку агитации за Путина входят администрация президента, политтехнологи, ЦИК и все остальные кандидаты, кроме Грудинина. Сюда же относится и Навальный. Его задача в том, чтобы все, кто не голосует за Путина, не пришли на избирательные участки», — писал коммунист.

Несколько позже, в августе того же года, Рашкин, комментируя одно из расследований Фонда борьбы с коррупцией, выразил мнение, что материалы для публикаций Навальному «сливает» ФСБ.