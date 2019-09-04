03 сентября 2019

Предприниматели не могут договориться о четырехдневной рабочей неделе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Forum 100+. Екатеринбург, работа в офисе
Представители ТПП считают, что нужно сохранить 40 рабочих часов в неделюФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленная палата (ТПП) не могут прийти к единому мнению о четырехдневной рабочей неделе. Идею сократить количество трудовых дней ранее предложил глава правительства Дмитрий Медведев.

«Представители РСПП считают, что необходимо сокращать количество рабочих часов, в то время как в ТПП уверены, что рабочую неделю можно сократить до четырех дней, но с сохранением стандартных 40 часов работы», — пишет «Коммерсантъ». Представители малого бизнеса не видят смысла в изменениях. В конце сентября свою позицию по поводу сокращенной рабочей недели должно выразить Министерство труда РФ.

Сократить рабочую неделю в России предложил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, этому способствует развитие технологий, которые помогут человеку работать меньше, не снижая продуктивности. Похожее мнение высказывал и основатель Alibaba Group Джек Ма. Он считает, что, благодаря развитию технологий, люди смогут работать по четыре часа три дня в неделю, пишет RT.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...