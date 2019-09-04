В Трехгорном уволили заведующего хирургическим отделением Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководство единственной в челябинском «закрытом» городе Трехгорном больницы уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина. Он поплатился за то, что поднял тему низких зарплат в медучреждении, сообщили «URA.RU» его коллеги.

В отделении хирургии подтвердили отставку начальника, отказавшись от комментариев. Не стал ничего объяснять и и. о. главврача Сергей Рычков. «У нас город закрытый, у меня строгая установка никакой информации не давать», — заявил он «URA.RU».

Хирурги медсанчасти №72 в Трехгорном 29 августа массово подали заявления об увольнении из-за маленьких зарплат и высокой нагрузки. Их больница входит в структуру Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и не подчиняется областному минздраву. Поэтому ставки врачей ниже, чем в среднем по отрасли, медики не могут приватизировать служебные квартиры. На встрече с местными властями и представителями Росатома, который курирует «запретки», хирургам обещали помочь. Однако, как выяснилось 4 сентября, начальство медсанчасти подписало заявление об увольнении заведующему хирургическим отделением Станиславу Редькину.