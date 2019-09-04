Экс-прокурора Прикамья, на счетах которого нашли полмиллиарда рублей, освободили от наказания

Александр Кондалов попал под амнистию Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Экс-прокурора Пермского края Александра Кондалова, на счетах которого было найдено полмиллиарда рублей, освободили от наказания за превышение полномочий. Заочный приговор вынесла судья Ленинского района Перми Алена Жихарева.

«Кондалова признать виновным по ч.1 ст. 286 УК РФ (Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий) и назначить наказание в виде штрафа в сумме 80 тыс рублей. На основании постановления Госдумы РФ от 24 апреля 2015 года „Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы“ Кондалова от наказания освободить, судимость снять», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.

Уголовное дело в отношении Александра Кондалова было возбуждено в марте 2017 года, тогда же он уволился с занимаемой должности. По версии следствия, Кондалов незаконно утвердил свидетельства о регистрации опасных производственных объектов и занизил класс их опасности. Из-за этого в бюджет края не поступило более 100 млн рублей. Оперативники обнаружили на счетах прокурора свыше 500 млн рублей, часть этих денег была обналичена и выведена за рубеж. Кондалова объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. По информации правоохранительных органов, он может находиться в Израиле.

Ранее Ленинский райсуд Перми взыскал в доход государства 127 млн рублей, обнаруженных у членов семьи Кондалова. Изначально надзорный орган требовал изъять 527 млн рублей, а также коттедж, принадлежащий его семье в Полазне.

Кондалов был прокурором Пермской области с 2000 года, а в 2005 году стал прокурором Пермского края после образования нового субъекта РФ. Должность он оставил в феврале 2009 года и в том же году возглавил созданное Западно-Уральское управление Ростехнадзора.