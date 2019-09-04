В суде Полевского (Свердловская область) вынесен приговор 48-летнему экс-полицейскому Дмитрию Курницкому. В пьяном виде он умышленно протаранил группу молодых людей.
«Курницкий приговорен к девяти годам колонии строгого режима с последующим ограничением на один год», — сообщили «URA.RU» в Полевском городском суде.
Ранее «URA.RU» писало, что 24 июня 2018 года Курницкий в состоянии опьянения поссорился с молодыми людьми. Уходя, он пригрозил им расправой. Вскоре он приехал на своем автомобиле «Тойта Лендкрузер» и на полном ходу въехал в толпу. От самосуда толпы пьяного водителя спасли подоспевшие полицейские.
Под колеса машины попали две девушки, особенно сильно пострадала 28-летняя Анастасия. Ее муж Алексей Исупов рассказал «URA.RU», что Анастасия была в тяжелом состоянии, но в больнице Полевского ему объяснили, что в дни чемпионата мира по футболу они получили негласный приказ никого в лечебные учреждения Екатеринбурга не отправлять. Лишь после публикации «URA.RU» за Анастасией среди ночи прислали автомобиль скорой помощи и отвезли в ОКБ № 1, где сразу прооперировали. «Спустя год ничего не изменилось. По-прежнему постоянные головные боли, говорят, что это на всю жизнь. Изменилось отношение врачей. Когда возбудили дело и следили СК и прокуратура, врачи бегали вокруг Насти. Теперь врачи стараются поскорее избавляться от нас, мы им надоели. На приговор мы решили не ходить», — сообщил «URA.RU» Исупов.
В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что Курницкий служил в ППС в Екатеринбурге, а в 2014 году его уволили службы по отрицательным мотивам — за пьянство. После этого он продолжил пить, гаишники ловили его пьяным за рулем, по суду он был лишен прав. Тем не менее, без прав он продолжал пьяным водить машину.