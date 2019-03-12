Курницкого уволили из полиции за пьянство Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В суде города Полевского Свердловской области началось рассмотрение дела 48-летнего экс-полицейского Дмитрия Курницкого. Будучи пьяным, он врезался на своем автомобиле «Тойта Лендкрузер» в толпу людей.

Курницкий пытался отомстить обидевшим его парням «ВКонтакте», Дмитрий Курницкий

«Началось рассмотрение дела. Процесс должен был начаться 7 февраля, но был перенесен из-за неявки пострадавшей. Позже она написала заявление, что не просит рассматривать дело в ее отсутствие, так как ей по-прежнему тяжело ходить», — сообщили «URA.RU» в суде Полевского.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 24 июня 2018 года Курницкий, будучи пьяным, поссорился с группой молодых людей. Уходя, он пригрозил им расправой. Спустя какое-то время он приехал на своем автомобиле и на полном ходу въехал в толпу. Причем к тому времени его обидчики уже ушли и он наехал на ни в чем не виноватых людей. От самосуда толпы пьяного водителя спасли подоспевшие полицейские.

Анастасия до сих пор не оправилась от последствий ДТП Фото: Алексей Исупов, «ВК»

Под колеса машины попали две девушки, особенно сильно пострадала 28-летняя Анастасия. Девушка находилась в тяжелом состоянии, но, как сообщили в местной больнице ее мужу Алексею Исупову, в дни чемпионата мира по футболу они получили негласный приказ никого в лечебные учреждения Екатеринбурга не отправлять. Лишь после публикации «URA.RU» за Анастасией среди ночи прислали автомобиль скорой помощи и отвезли в ОКБ № 1, где сразу прооперировали.

В первом отделе по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». По статье Курницкому грозит до 15 лет колонии. В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что Курницкий служил в ППС в Екатеринбурге, а в 2014 году его уволили службы по отрицательным мотивам, за пьянство. После этого он продолжил пить, гаишники ловили его пьяным за рулем, по суду он был лишен прав. Но, тем не менее, без прав он снова сел пьяным за руль.