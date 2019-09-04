Тюменские власти назвали сроки открытия развязки, за которую пришлось извиняться

Развязка на пересечении улиц Мельникайте и Дамбовской в Тюмени будет открыта к концу 2020 года. Об этом сообщил замгубернатора региона Сергей Шустов, выступая на заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской облдумы. Изначально развязку планировали сдать в 2019 году.
Ранее «URA.RU» писало, что Шустов был вынужден извиниться перед жителями Тюмени за задержку в строительстве. Проблема, по его словам, возникла из-за того, что часть земельных участков под развязкой оформлена неправильно. «Сейчас мы помогаем собственникам участков получить все документы, чтобы изъять землю по закону. В первом квартале мы закончим эту работу, а строительство завершим к концу будущего года», — заявил чиновник.
Кроме того, Шустов озвучил сроки реализации проекта по расширению улицы Мельникайте от реки Туры до улицы Дружбы. «Осенью 2019 года мы выйдем на торги, и к ноябрю 2020 года также завершим строительство», — пообещал замгубернатора.