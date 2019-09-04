Заворотнюк не опровергла слухи о тяжелом заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк отменила спектакли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга. Опровергать информацию о болезни звезда не стала.

«Обычно звонкий и жизнерадостный голос актрисы на этот раз звучал хрипло и больше напоминал голос больного человека. В ответ на вопрос о том, верны ли слухи о болезни, актриса промолчала, но при этом подтвердила, что какое-то время не станет принимать участие ни в каких мероприятиях», — пишут argumenti.ru.

Слух о том, что у звезды обнаружили рак, появился после того, как Заворотнюк родила третьего ребенка. Подогрели обсуждение болезни и действия актрисы — несколько недель назад Заворотнюк отказалась от роли в спектакле «Все мужчины делают это», перестала делиться новыми фотокарточками в социальных сетях, не поехала с супругом, фигуристом Петром Чернышевым, в Ялту, где тот принял участие в ледовом шоу.