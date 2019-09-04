Суд вынес приговор напавшему на омоновца Кириллу Жукову

Тверской суд Москвы приговорил одного из фигурантов так называемого «московского дела» — Кирилла Жукова — к трем годам колонии общего режима. Его признали виновным в применении насилия к представителю власти во время несанкционированной акции в столице 27 июля.
В ходе разбирательства в суде было установлено, что Жуков попытался поднять забрало шлема сотрудника Росгвардии, передает «Медиазона». Прокуратура просила для Жукова наказание в виде 4,5 года колонии, обвиняемый на суде отказался признавать причастность к преступлению.
Как писало «URA.RU», накануне были вынесены приговоры трем фигурантам «московского дела», по которому проходят участники несогласованной акции протеста в Москве 27 июля. Блогер Владислав Синица был осужден на пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, Данил Беглец получил два года колонии за физический контакт с полицейским, Иван Подкопаев — три года колонии за распыление газового баллончика в росгвардейцев.