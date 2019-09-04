На Ямале не могут найти пропавший вертолет

Специалисты ищут вертолет МИ-2 с корпусом синего цвета без регистрационных номеров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудники «Ямалспаса» организовали дополнительные поисковые работы вертолета МИ-2, без вести пропавшего 11 августа. Об этом сообщает официальный сайт окружного правительства.

Вертолет вылетел из Коротчаево (ЯНАО) в поселок Дудинка (Красноярский край). «Проведенные в августе поисково-спасательные работы положительных результатов не принесли и были приостановлены», — говорится в сообщении. На борту на момент исчезновения находилось три человека.

Теперь, по данным ведомства, новая поисково-спасательная операция будет проводиться после обращения Уральского управления СКР на транспорте. Специалисты ищут вертолет МИ-2 с корпусом синего цвета без регистрационных номеров.

«Место падения вертолета может быть случайно обнаружено жителями, ведущими коренной образ жизни в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности, а также рыбаками или охотниками», — отметил начальник управления противопожарной и спасательной деятельности профильного ведомства Евгений Калашник. Он попросил при обнаружении вертолета или его фрагментов сообщить в экстренные службы.