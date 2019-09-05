На Ямале уволилась треть сотрудников СМИ из-за проблем с зарплатами

Из-за проблем с оплатой труда и переработок случился дефицит квалифицированных кадров Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Штат телерадиокомпании «Вектор» в Губкинском (ЯНАО) за год покинула треть сотрудников. Специалисты жаловались на проблемы с зарплатами и ненормированный график. Об этом сообщили в группе «Губкинский» в соцсети «ВКонтакте». Источник «URA.RU» в компании подтвердил кадровые проблемы.

«Почему с середины 2018 года уволилось 20 человек (коллектив учреждения около 60 человек)? <…> Почему, под предлогом муниципального задания, люди за копейки работают с 9 утра до 11 вечера, без обеда, и это продолжается месяцами?» — написал пользователь под ником Данил Греков. Вероятно, автор поста зарегистрировал фейковый аккаунт.

Источник «URA.RU» в «Векторе» (компания мэрии Губкинского) сказал, что сотрудник с фамилией Греков в компании никогда не работал. «То, что люди ушли — это правда. Работы действительно много и часто задерживаемся, но не каждый день и не до 11:00 вечера. [После увольнений коллег] феноменальных доплат не было. Пару тысяч, может, добавили. Средняя зарплата около 50 тысяч», — рассказал инсайдер. При этом средняя зарплата по округу в июне 2019 года составила 104 тысячи рублей (по данным Тюменьстата).

Директор «Вектора» Ольга Пескова заявила, что текучка кадров не связана с политикой руководства. «Я не могу сказать, что коллектив сократился на треть. Люди уходят, а на замену им приходят новые. Говорить, что мы сейчас работаем с недостачей трети штата — неправдоподобно. Люди уходили по разным причинам — некоторые в „нефтянку“. О системных переработках для творческих сотрудников и инженерного состава речи тоже не идет», — сказала она. По данным источника «URA.RU» в мэрии Губкинского, ТРК «Вектор» после поста обратилась в полицию и в суд.

Ранее «URA.RU» сообщало, что «Вектор» и газета «Губкинская неделя» попали под реформу масс-медиа, эти СМИ объединят.