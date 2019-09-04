Подростки из города Кушвы (Свердловская область), намеревавшиеся 2 сентября устроить массовое убийство одноклассников в школе № 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме, имели оружие. В переписке подростков, которую публикует канал Baza, они обсуждают подготовку нападения.
Один юноша пишет, что у него есть гладкоствольное оружие. Другой — что у него есть пистолет, а к моменту нападения будет еще и карабин ТОЗ-16. Одноклассники неудавшихся террористов сообщили корреспонденту «АиФ-Урал» предположительную причину обиды. По их словам, одного из подростков сильно избили в школе несколько месяцев назад, и он решил всем отомстить.
Ранее «URA.RU» сообщало, что силовики предотвратили в Кушве массовое убийство школьников, которое должно было состояться на линейке 2 сентября. Два 16-летних подростка планировали устроить бойню в школе № 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме. Они готовились к нападению, в том числе изучали в интернете материалы по стрельбе в школе «Колумбайн» — там произошел первый и самый известный случай расстрела школьников одноклассниками. Источник «URA.RU» в правоохранительных органах сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к убийству двух и более ли». Официально случившееся органы не комментируют.