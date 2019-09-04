03 сентября 2019

У подростков, которые собирались устроить бойню в уральской школе, было оружие. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки готовили оружие к нападениюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Подростки из города Кушвы (Свердловская область), намеревавшиеся 2 сентября устроить массовое убийство одноклассников в школе № 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме, имели оружие. В переписке подростков, которую публикует канал Baza, они обсуждают подготовку нападения.

Один юноша пишет, что у него есть гладкоствольное оружие. Другой — что у него есть пистолет, а к моменту нападения будет еще и карабин ТОЗ-16. Одноклассники неудавшихся террористов сообщили корреспонденту «АиФ-Урал» предположительную причину обиды. По их словам, одного из подростков сильно избили в школе несколько месяцев назад, и он решил всем отомстить.

Ранее «URA.RU» сообщало, что силовики предотвратили в Кушве массовое убийство школьников, которое должно было состояться на линейке 2 сентября. Два 16-летних подростка планировали устроить бойню в школе № 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме. Они готовились к нападению, в том числе изучали в интернете материалы по стрельбе в школе «Колумбайн» — там произошел первый и самый известный случай расстрела школьников одноклассниками. Источник «URA.RU» в правоохранительных органах сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к убийству двух и более ли». Официально случившееся органы не комментируют.

Из переписки подростков
Фото: baza.io
Подростки планировали устроить бойню
Фото: baza.io

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