Прокуратура отобрала мандаты у трех свердловских депутатов

Три депутата думы муниципального образования Алапаевское (Свердловская область) лишились депутатских полномочий. Такое решение принял на днях суд города Апалаевска на основании представления прокуратуры. Причиной стали недостоверные сведения, указанные депутатами в декларациях о доходах за 2017 год.
«Один из депутатов при заполнении сведений не указал доход, полученный им по предыдущему месту работы, и доход от вкладов в банках», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Аналогичные нарушения выявлены еще у двух депутатов.
«Один из них не отразил доход, полученный им от предпринимательской деятельности, на сумму в несколько миллионов рублей, — рассказали в облпрокуратуре. — Другой депутат указал недостоверные сведения о своих доходах, а также не отразил сведения о своем участии как в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью».
В надзорном ведомстве не раскрывают фамилии депутатов, которые лишились мандатов, однако, как стало известно «URA.RU», речь идет об Шалаеве, Римме Халеминой и Марина Русановой. Это уже не первый случай, когда свердловские депутаты остаются без мандатов по требованию прокуратуры. Так, в августе мандата лишился председатель думы Асбеста Андрей Самарин.