Траты бюджета на долгострой челябинского экс-губернатора проверяют на законность

С начала строительства 9-миллиардный проект подорожал вдвое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Ревизоры Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области проверят эффективность бюджетных вложений в строительство общественно-делового центра в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС. Об этом сообщили «URA.RU» в ведомстве.

Проверка, в планах палаты обозначенная как экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ законности и эффективности использования бюджетных средств, предоставленных хозяйственному партнерству „Конгресс-холл“ в 2018—2019 годах», началась 2 сентября.

«Мы действуем в рамках действующего соглашения в прокуратурой области и по поручению главы региона Алексея Текслера. Запланированы технические экспертизы, лабораторные испытания и проверка документации», — заявил «URA.RU» председатель КСП Алексей Лошкин.

Конгресс-холл под условным названием «Крылья» на обоих берегах реки Миасс, который должен был стать главной площадкой саммитов, планировали завершить к лету 2020 года. В ходе строительства оцененный в девять миллиардов рублей проект подорожал вдвое, а завершить его в срок оказалось невозможно. После этого конгресс-холл переименовали в общественно-деловой центр. Экс-губернатор Борис Дубровский настаивал на продолжении стройки, сейчас идет поиск инвестора и вариантов удешевления объекта.