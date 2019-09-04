03 сентября 2019

Траты бюджета на долгострой челябинского экс-губернатора проверяют на законность

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала строительства 9-миллиардный проект подорожал вдвоеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Ревизоры Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области проверят эффективность бюджетных вложений в строительство общественно-делового центра в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС. Об этом сообщили «URA.RU» в ведомстве.

Проверка, в планах палаты обозначенная как экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ законности и эффективности использования бюджетных средств, предоставленных хозяйственному партнерству „Конгресс-холл“ в 2018—2019 годах», началась 2 сентября.

«Мы действуем в рамках действующего соглашения в прокуратурой области и по поручению главы региона Алексея Текслера. Запланированы технические экспертизы, лабораторные испытания и проверка документации», — заявил «URA.RU» председатель КСП Алексей Лошкин.

Конгресс-холл под условным названием «Крылья» на обоих берегах реки Миасс, который должен был стать главной площадкой саммитов, планировали завершить к лету 2020 года. В ходе строительства оцененный в девять миллиардов рублей проект подорожал вдвое, а завершить его в срок оказалось невозможно. После этого конгресс-холл переименовали в общественно-деловой центр. Экс-губернатор Борис Дубровский настаивал на продолжении стройки, сейчас идет поиск инвестора и вариантов удешевления объекта.

Объекты строительства и благоустройства к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинск
Пока гигантская стройка замерла
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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