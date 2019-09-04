На возвращение денег банку россиянину потребуется более тысячи лет

Водитель с зарплатой девять тысяч рублей должен банку 139 миллионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд обязал жителя Крыма выплатить банку 139 миллионов рублей долга. Мужчина, утверждающий, что он не брал в кредит эти деньги, сможет выплатить такую сумму только через тысячу лет.

27-летний житель Симферополя Данил рассказал, что его попросил стать поручителем знакомый, с которым его при этом не связывали ни дружеские, ни деловые отношения. «Мужчина признался, что не знал о том, что в случае, если заемщик отказывается платить кредит, обязательства переходят поручителю», — пишет «Российская газета».

Как рассказал Данил, он подписал документы, которые дал ему знакомый, а также предоставил ему свой паспорт. Позже они вдвоем приехали в банк, где мужчинам выдали в мешках деньги. Всю сумму знакомый Данила погрузил в машину, не отдав ему ничего.

Позже оказалось, что по условиям договора Данил является не поручителем, а вторым заемщиком. Согласно документам, двум мужчинам был выдан кредит на 120 миллионов рублей под 18% годовых. Данил заявляет, что его подпись на документах — подделка.

В данный момент мужчина работает водителем и зарабатывает в месяц девять тысяч рублей. При такой зарплате Данилу понадобится более тысячи лет, чтобы расплатиться с банком.