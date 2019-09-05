Югорский бизнесмен, нанесший бюджету многомиллионный ущерб, мстит мэру, который его сдал

Конфликт чиновника и бизнесмена обострился перед выборами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предприниматель из Кондинского района ХМАО Владимир Лисовский нашел способ отомстить главе района Анатолию Дубовику, из-за которого против бизнесмена возбудили уголовное дело по факту кражи 15 млн рублей. Об этом «URA.RU» рассказали источники, близко знакомые с ситуацией.

Собеседники рассказывают, что в 2015 году, когда Дубовик занял пост главы Кондинского района, он провел служебную проверку и вскрыл схему, по которой через ООО «Сосновское», принадлежащее Лисовскому, в неизвестность утекло 15 млн бюджетных рублей.

«Материалы проверки были переданы силовикам, которые возбудили дело. На предстоящих выборах на пост главы сельского поселения Болчары (Кондинский район) Лисовский, в качестве мести, поддерживает оппозиционных кандидатов. Например, Людмилу Шишкину и Алексея Новоселова. Продвигая своих людей, бизнесмен не чурается грязных методов: провокаций и вбросов в СМИ. Например, пишет письмо Александру Бастрыкину с ложными обвинениями в коррупции», — добавил инсайдер.

Как объяснили агентству источники в силовых структурах, против Лисовского действительно возбуждено уголовное дело. «В 2014 году бизнесмен добился компенсации затрат на модернизацию деревообрабатывающего комплекса в поселке Болчары за счет муниципальной программы, но модернизацию не провел», — резюмирует собеседник

Получить комментарий Дубовика на момент публикации материала не удалось. Он не ответил на звонки корреспондента агентства. Сам Лисовский сообщил, что со счетов его фирмы действительно были похищены бюджетные средства, но не им, а наемным директором. Остальные обвинения бизнесмен отвергает. Суд, который рассмотрит дело о похищении 15 млн рублей из бюджета Кондинского района, состоится 19 сентября.