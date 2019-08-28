Либерал-демократа из ХМАО уличили в сговоре с коммунистами

Кандидат от ЛДПР называет обвинениями беспочвенными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На выборах в Кондинском районе, где на пост главы поселения Болчары претендуют пять человек, кандидата от ЛДПР Алексея Новоселова обвинили в сговоре с коммунистами и агитации за кандидата от КПРФ Людмилу Шишкину. Об этом «URA.RU» рассказал сам либерал-демократ.

«Анонимку с жалобой на меня прислали [координатору регионального отделения ЛДПР в ХМАО Евгению] Данникову. Пишут, что я агитировал за КПРФ. Данников переслал мне письмо с вопросом, что это такое», — рассказал Новоселов.

В окружном избиркоме объяснили, что в случае, если агитация оплачивается за счет одного кандидата, а голосовать предлагается за другого, это является нарушением и может привести к снятию с выборов. Вероятно, считает Новоселов, в этом и заключается смысл послания.

Обвинения в сговоре с коммунистами посыпались в адрес либерал-демократа из-за того, что он прилетел в село Алтай (территория входит в сельское поселение Болчары) на частном самолете предпринимателя, разделяющего идеи КПРФ, и агитировал местных жителей. «Ему отвели роль придворного клоуна кандидата Шишкиной. [Он] не агитировал голосовать за себя, а говорил, что надо голосовать за КПРФ. Получается, что наш кандидат продался?» — пишут авторы жалобы.

По словам Новоселова, он действительно прилетел в Алтай на самолете, принадлежащем предпринимателю Владимиру Лисовскому, но остальные обвинения категорически отвергает. В избиркоме добавили, что проверяют все подобные сообщения, но подтверждаются единицы.