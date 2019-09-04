04 сентября 2019

Украина предложила России контролировать перемирие в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс, мариуполь
Россия может вернуться к контролю ситуации из-за обстрелов на территории ДонбассаФото: Карина Ванеш © URA.RU
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Война на Украине

Украина может привлечь Россию к контролю ситуации на территории Донбасса. Информацией поделилась пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Украина рассматривает вопрос возвращения России в общий центр по контролю и координации сторон. Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить», — передают argumenti.ru ее заявление.

Подобное решение, по словам Олифер, может быть связано с возросшим количеством нарушений режима тишины в Донбассе. В последние недели на территории Донбасса происходили обстрела, в ходе которых применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

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