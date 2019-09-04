Украина предложила России контролировать перемирие в Донбассе

Россия может вернуться к контролю ситуации из-за обстрелов на территории Донбасса
новость из сюжетаВойна на Украине
Украина может привлечь Россию к контролю ситуации на территории Донбасса. Информацией поделилась пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.
«Украина рассматривает вопрос возвращения России в общий центр по контролю и координации сторон. Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить», — передают argumenti.ru ее заявление.
Подобное решение, по словам Олифер, может быть связано с возросшим количеством нарушений режима тишины в Донбассе. В последние недели на территории Донбасса происходили обстрела, в ходе которых применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями.