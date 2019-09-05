Автомобили, не пошедшие в серию, оставили гнить на открытых площадках Фото: Денис Шумин, «ВКонтакте»

Уникальная техника, которая гниет на открытых площадках, обнаружена на Миасском автомобильном заводе «Урал»(входит в «Группу ГАЗ», принадлежащую бизнесмену Олегу Дерипаске). Фотографии десятков ржавеющих и разрушающихся экспериментальных машин опубликовал Денис Шумин у себя на странице во «ВКонтакте».

«Предприятие не очень чтит свою историю — уникальные машины стоят под открытым небом и ржавеют, — пишет портал drom.ru. — Некоторые из экспериментальных грузовиков частично разукомплектованы». Среди прототипов, не пошедших в серию и поставленных на «вечную стоянку» — образцы универсальной сельскохозяйственной техники, «дальнобойные» тягачи, военные бронированные автомобили.

Сообщается, что фотографии были сделаны во время Дня открытых дверей, который проходил на заводе.

При этом предприятие продолжает разрабатывать и выпускать новые образцы. На выставке Comtrans 2019, открывшейся 2 сентября, компания показала новый «бескапотник». Неполноприводный грузовик с колесной формулой 6×4 отличается передком, оформленный в новом стиле, но при этом силовой каркас и штампованные панели трогать не стали, напоминает «Российская газета».

Между тем, «Группа ГАЗ» ранее уведомила сотрудников о возможном переводе на четырехдневную рабочую неделю. Новый режим работы автомобилестроительного концерна продлится с октября 2019 до апреля следующего года.