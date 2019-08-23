Олег Дерипаска оптимизирует производство Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Группа ГАЗ Олега Дерипаски уведомила сотрудников о переводе на четырехдневную рабочую неделю. Новый режим работы автомобилестроительного концерна продлится с октября 2019 до апреля следующего года.

После перехода на «четырехдневку» зарплата сотрудников будет начисляться пропорционально отработанному времени либо сделанному объему работ. Главной причиной сокращения рабочей недели в холдинге называют санкции США, которые были введены в отношении активов Дерипаски весной прошлого года. Из-за ограничений у предприятий ГАЗ могут возникнуть проблемы с импортными комплектующими двигателей, что в условиях падающего рынка может привести к снижению производства, уточняет « Коммерсант ». При этом в холдинге Дерипаски утверждают, что, если рынок стабилизируется, «предприятия продолжат работать в обычном режиме».

Группа ГАЗ — российская автомобилестроительная компания со штаб-квартирой в Нижнем Новгороде. В холдинг входит 13 заводов в восьми регионах России. В их числе — «КАВЗ» (Курганский автобусный завод) и автомобильный завод «Урал», расположенный в городе Миассе Челябинской области.

Ранее российские профсоюзы направили в Минтруд предложение перейти на официальную четырехдневную рабочую неделю. Инициаторы объяснили это оптимизацией времени труда и отдыха. Сторонние экономисты предупредили об опасности нововведения для российской экономики