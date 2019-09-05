Европа отказалась покупать украинские фрукты и овощи

Убытки одних лишь экспортеров яблок оценили в пять миллионов долларов
Начиная с 1 сентября Евросоюз приостановил закупку на Украине яблок и груш. Об этом сообщила Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).
Решение было принято в связи с вступлением в силу директивы (EU) 2019/523, сообщает RT. «В рамках директивы, с 1 сентября 2019 года, все страны, не входящие в Евросоюз, обязаны официально объявить об отсутствии в них случаев выявления определенных карантинных организмов», — говорится в сообщении УПОА.
Акт распространяется на сезонные продукты — фрукты и овощи, в частности, на яблоки, груши, помидоры, перцы и ряд других овощей, уточняет «Национальная служба новостей». По приблизительным оценкам, убытки одних только экспортеров яблок составят порядка пять миллионов долларов.