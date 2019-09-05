Россиянки рассказали, каких мужчин они предпочитают

Мужчины с растительностью на лице россиянок не привлекают Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гладко выбритые мужчины являются наиболее привлекательными для россиянок. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

«По данным исследования, 69% россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ВЦИОМ. 22% считают, что мужчинам лучше носить легкую щетину, 11% — короткую бородку и усики, 9% — усы. Лишь для 7% женщин растительность на мужском лице не имеет значения.

При этом длинная борода остается редкостью — 93% мужчин никогда не пытались ее отрастить. Почти 90% опрошенных не экспериментировали с бакенбардами, а на короткую бороду и усы не решались примерно три четверти респондентов.

Сами мужчины главными причинами, побудившими носить бороды и усы, называют лень (35%) и привычку (30%). Ради того, чтобы выглядеть привлекательнее, растительность отпускают 16%, для солидности — 10% опрошенных. При этом лишь 8% бородачей пользуются услугами профессиональных барберов, остальные предпочитают ухаживать усами и бородой самостоятельно.

Между тем, сама по себе фраза «человек с бородой» не вызывает у россиян никаких ассоциаций (30%). У 9% опрошенных это понимается как «старик», у 4% — «неопрятный и неаккуратный человек. Для 8% респондентов борода является веянием моды.