Захарова отреагировала на решение о продлении антироссийских санкций

Мария Захарова назвала действия Евросоюза контрпродуктивными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Решение о продлении санкций Евросоюза против РФ деструктивно. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Данное решение не только деструктивно, но и разорительно для самого Брюсселя», — цитирует Захарову ТАСС.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что срок действия индивидуальных антироссийских санкций Евросоюза продлят на полгода. Решение о продлении ограничений приняли представители 28 стран-членов ЕС. Срок действия нынешних ограничений должен был истечь 15 сентября. Решение будет принято в ближайшие дни по письменной процедуре. После этого решение официально вступит в силу.

В марте сообщалось, что страны Европы теряют от антироссийских санкций в разы больше, чем сама Россия. Об этом заявил специальный докладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири. «Крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели чем российским», — отмечал он.