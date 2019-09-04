В Евросоюзе согласовали продление антироссийских санкций

Срок действия индивидуальных антироссийских санкций продлят на полгода. Решение о продлении ограничений приняли представители 28 стран, являющихся членами Евросоюза.
«Послы сегодня согласовали продление на следующие шесть месяцев индивидуальных мер против физических лиц и компаний», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС. Срок действия нынешних ограничений должен был истечь 15 сентября.
Решение будет принято на следующей неделе по письменной процедуре, уточняет телеканал 360. После этого вердикт опубликуют в Официальном журнале Евросоюза, а решение вступит в силу.
В прошлый раз индивидуальные санкции против РФ были продлены в марте. В черный список входит 171 человек, среди которых есть граждане России и Украины и 44 юридических лица.